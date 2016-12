Consejos para mantener segura tu casa en vacaciones

Javier Kahn es gerente de marketing de la empresa de seguridad Tyco Integrated Fire and Security. El especialista en diálogo con Novargentina dejó unas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de dejar los hogares por las vacaciones.

En esta época del año comenzamos a planear nuestro ansiado descanso, y al momento de dejar nuestros hogares siempre debemos acordarnos de tomar ciertas precauciones.

Es de vital importancia tener en cuenta algunos tips para que las casas se mantengan seguras durante la ausencia de sus habitantes y así evitar preocupaciones comunes en estos momentos.

A continuación, les compartimos ciertas recomendaciones a tener en cuenta:

- Diarios y revistas: si usted los recibe en casa, se debe cancelar el envío de los mismos para evitar de esta manera que se acumulen en la puerta del domicilio, y reflejen la ausencia de los propietarios.

- Jardín y pileta: las casas que tienen jardín deben ser mantenidas, ya que el crecimiento del pasto, es indicio que los dueños están fuera del hogar. Se recomienda derivar el mantenimiento de estos espacios a otras personas de confianza.

- Luces: se sugiere mantener apagadas las luces de entrada o de aquellos espacios que den a la calle ya que al estar prendidas continuamente demuestran que no hay nadie en el hogar. Es recomendable utilizar programadores (timers de corriente) para que distintas luces se prendan y se apaguen en forma automática, y no gasten energía durante las horas de sol.

- Correo: es importante coordinar con un vecino o persona de confianza para que recoja el correo periódicamente para evitar así, que se acumule en la entrada y despertar sospechas de que el dueño no se encuentra en el hogar por un período de tiempo prolongado.

- Teléfono: se sugiere regular el volumen del teléfono en un tono bajo para evitar que se escuche desde afuera del domicilio, de manera que no se evidencie ausencia.

- Redes Sociales: el contenido que se sube a las redes sociales puede resultar de muy fácil acceso para cualquier persona. Por lo tanto, es recomendable no publicar información del lugar de vacaciones en el que nos encontramos o fotos. De esta manera, se estaría dando aviso que los habitantes se encuentran fuera del hogar.

- Alarma: si el hogar posee un sistema de alarma, hay que asegurar que el listado de contactos esté actualizado para una rápida resolución en caso de activaciones.

- Cámara: existen en el mercado soluciones para monitorear mediante imágenes en tiempo real lo que ocurre en el hogar, como por ejemplo Smart Security de ADT. En esta aplicación se puede configurar el servicio para acceder desde teléfonos móviles o, en cualquier momento y lugar.

