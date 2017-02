Una intervención arquitectónica en Nueva York por el día de San Valentín

En marco de los festejos del Día de San Valentín, The Office for Creative Research fue la ganadora de la competencia anual que busca una interveción arquitectónica en el Time Square, en Nueva York.

La propuesta de la agencia fue una escultura en forma de corazón, conocida como "We Were Strangers Once Too" ("Nosotros también fuimos extraños alguna vez"), que destaca el rol de los inmigrantes en la fundación, desarrollo y cultura de la ciudad.

El diseño se compone de 33 postes metálicos que crean una representación visual de información del Censo estadounidense de 2015 esbozando los orígenes y cambios demográficos de los residentes de Nueva York nacidos en el extranjero. A medida que los visitantes recorren la escultura, su perspectiva en un punto alíneal los postes crean la figura de un corazón.

La escultura estará en el Times Squares durante todo el mes de febrero.

En marco de los festejos del Día de San Valentín, The Office for Creative Research fue la ganadora de la competencia anual que busca una interveción arquitectónica en el Time Square, en Nueva York.



La propuesta de la agencia fue una escultura en forma de corazón, conocida como "We Were Strangers Once Too" ("Nosotros también fuimos extraños alguna vez"), que destaca el rol de los inmigrantes en la fundación, desarrollo y cultura de la ciudad.



El diseño se compone de 33 postes metálicos que crean una representación visual de información del Censo estadounidense de 2015 esbozando los orígenes y cambios demográficos de los residentes de Nueva York nacidos en el extranjero. A medida que los visitantes recorren la escultura, su perspectiva en un punto alíneal los postes crean la figura de un corazón.



La escultura estará en el Times Squares durante todo el mes de febrero.